Лейла Алиева приняла участие в открытии VIII Московской международной биеннале современного искусства - ФОТО

В столице России открылась VIII Московская международная биеннале современного искусства.

Как сообщает Report, в открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выставка, проведенная в Государственной Третьяковской галерее России, была посвящена теме "Ориентирование на местности". В биеннале современного искусства представлены более 50 работ 34 художников из 11 стран.

В экспозиции представлены мультимедийные инсталляции азербайджанских художников Орхана Мамедова "Идея сохранения эстетики" и Лейлы Алиевой "Вечность".

В представленной инсталляции Орхана Мамедова собраны узоры более 50 азербайджанских ковров различного периода. В арт-объекте, подготовленном художником с использованием искусственного интеллекта, узоры сменяют друг друга.

В произведении "Вечность", подготовленном творческим коллективом под руководством Лейлы Алиевой в жанре видеоарт, повествуется о человеческом мужестве.

Впервые партнером Московской биеннале стал известный австрийский музей Альбертина, в котором хранится одна из богатых в мире коллекций графических работ. На выставке на общем культурном пространстве демонстрируются хранящиеся в музее шедевры 11 известных художников XX века.

Куратор основного проекта биеннале, автор комплексов "Федерация" и "Москва-Сити" в Москве Дмитрий Черняков в нескольких павильонах объединил в едином диалоге различные темы и жанры в маленьких капсулах и домах. По его словам, нелегко объединять все это разнообразие. Именно поэтому выставка названа "Ориентирование на местности".

В биеннале также принимают участие художники из России, Австрии, Бахрейна, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, США, Франции.

В рамках выставки будут проходить съемки фильма о народном художнике СССР, вице-президенте Российской академии художеств Таире Салахове. Фильм будет продемонстрирован в рамках просветительской программы, повествующей о связях между классическим и современным искусством.

Выставка продлится до 22 января.