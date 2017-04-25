Лейла Алиева посмотрела студенческий спектакль "Гайнана" в Институте Стран Азии и Африки

Москва. 25 апреля. REPORT.AZ/ Студенты, изучающие азербайджанский язык на Кафедре языков Средней Азии и Кавказа Института Стран Азии и Африки (ИСАА) при Московском государственном университете, представили в Москве спектакль "Гайнана".

Как сообщает российское бюро Report, на спектакле присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

Спектакль был поставлен по известному азербайджанскому фильму "Гайнана", снятому на "Азербайджанфильм" в 1978 году по мотивам одноименной пьесы Меджида Шамхалова. В постановке приняли участие студенты ИСАА, изучающие азербайджанский и турецкий языки.

Студенты института также исполнили песню Муслима Магомаева "Море" и представили национальный азербайджанский танец.

Почетный президент ИСАА, профессор МГУ Михаил Мейер поблагодарил Лейлу Алиеву за приезд в ИСАА и отметил роль Фонда Гейдара Алиева в процессе образования студентов, изучающих азербайджанский язык.

Лейла Алиева в свою очередь поблагодарила студентов за прекрасную постановку.

"Очень много эмоций пережила за время показа спектакля: чувство гордости, радости, счастья", - сказала Лейла Алиева и подарила коллективу института свои новые стихи.

Стоит отметить, что это не первое посещение Лейлой Алиевой стен ИСАА МГУ. Несколько лет назад Фонд Гейдара Алиева подарил институту лингафонный кабинет, а лучшие студенты имели возможность посетить Азербайджан, чтобы ближе познакомиться с культурой и традициями азербайджанского народа