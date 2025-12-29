Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 29 декабря посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

Как сообщает Report, гостью встретили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и художник Эмиль Азиз.

В ходе посещения музея Лейла Алиева в первую очередь ознакомилась с персональной выставкой Эмиля Азиза "Нахыш и силуэт", представленной в музее. Экспозиция объединяет около 50 произведений, в которых автор обращается к богатому наследию азербайджанского ковра, переосмысливая традиционные орнаменты в современном художественном языке. Особое место в работах занимают образы карабахских лошадей и женские портреты, где движение, сила и пластика силуэта органично сочетаются с ритмом и структурой ковровых мотивов. Было отмечено, что выставка продлится до 12 января.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева осмотрела ретроспективную выставку Заслуженного художника Азербайджана Фаига Ахмеда "Faiq Əhməd: 2011–2024-cü illər". Экспозиция охватывает ключевые этапы творчества автора и демонстрирует его новаторский подход к традиционному азербайджанскому ковру, в котором классическое ткачество соединяется с современным художественным мышлением, философией и актуальными визуальными практиками. Было подчеркнуто, что произведения Фаига Ахмеда широко представлены в ведущих музеях и коллекциях мира и пользуются международным признанием.

Она также ознакомилась с экспозицией, посвященной Лятифу Керимову - выдающемуся художнику, ученому, исследователю и основателю Азербайджанского национального музея ковра. Лейле Алиевой была представлена информация о том, что в 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения Лятифа Керимова, сыгравшего ключевую роль в формировании научной школы азербайджанского ковроведения и в институционализации ковра как важнейшего явления национальной культуры.

Лятиф Керимов - Народный художник Азербайджана, лауреат государственных и международных премий, автор фундаментальных научных трудов, создатель уникальных ковровых композиций и эскизов, многие из которых стали знаковыми для национального искусства. Лейла Алиева ознакомилась с коврами, автором которых является Лятиф Керимов, его оригинальными эскизами, а также архивными материалами.

Кроме того, Лейла Алиева осмотрела обновленную экспозицию III этажа музея, где представлены современные авторские ковры и произведения декоративно-прикладного искусства. Среди авторов экспозиции - Эльдар Микаилзаде, Эльдар Гаджиев, Самира Аллахвердиева, Чингиз Бабаев, Тариэль Баширов, Али Парияба, а также другие мастера современного азербайджанского ковроткачества.

В обновленной экспозиции III этажа представлены также ранее не демонстрировавшиеся произведения. Наряду с уникальными ковровыми образцами здесь экспонируются редкие работы 1970–1980-х годов в области керамики, резьбы по дереву, батика, гобелена, художественного стекла, а также других направлений декоративно-прикладного искусства.

Посещение Лейлой Алиевой этого очага культуры подчеркнуло значимую роль Азербайджанского национального музея ковра как центра сохранения, изучения и актуализации национального коврового искусства, объединяющего историческое наследие и современные художественные процессы.