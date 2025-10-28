Лейла Алиева ознакомилась с самым большим круглым ковром в истории мирового ковроткачества
Kультурная политика
- 28 октября, 2025
- 13:47
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 27 октября ознакомилась с самым большим круглым ковром ручной работы в истории мирового ковроткачества, предназначенным для Шушинской мечети.
Как сообщает Report, основной процесс создания ковра, относящегося к группе "Карабах" и сочетающего элементы ковра "Хатаи", происходит в мастерских в Исмаиллы и Шабране.
Работа над ковром, который ткут 150 человек, началась в декабре прошлого года.
Отметим, что ковер изготавливается творческим коллективом и командой ткачей ОАО "Азерхалча" при организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects.
