Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Эшги-нур"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в выставке под названием "Эшги-нур", организованной во Дворце Ширваншахов.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Лейла Алиева поделилась на своей странице в социальной сети.