Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Эшги-нур"
Kультурная политика
- 23 октября, 2025
- 22:35
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в выставке под названием "Эшги-нур", организованной во Дворце Ширваншахов.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией Лейла Алиева поделилась на своей странице в социальной сети.
Последние новости
22:53
"Фенербахче" обыграла "Штутгарт в домашнем матче Лиги ЕвропыФутбол
22:35
Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Эшги-нур"Kультурная политика
22:28
В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущемДругие страны
22:20
В Армении после акций протеста задержаны еще несколько человекВ регионе
22:13
В Минобороны Литвы заявили о нарушении авиацией РФ воздушного пространства страныДругие страны
22:00
Страны ОИС осудили израильские законы об установлении контроля над Западным берегомДругие страны
21:51
Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октябряДругие страны
21:37
Фото
Видео
В Варшаве прошел азербайджано-польский бизнес-форумБизнес
21:29