    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Эшги-нур"

    Kультурная политика
    • 23 октября, 2025
    • 22:35
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в выставке под названием "Эшги-нур", организованной во Дворце Ширваншахов.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией Лейла Алиева поделилась на своей странице в социальной сети.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Eşqi-nur" sərgisində iştirak ediblər

