Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Eşqi-nur" sərgisində iştirak ediblər
Mədəniyyət siyasəti
- 23 oktyabr, 2025
- 22:31
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Şirvanşahlar sarayında təşkil olunan "Eşqi-nur" adlı sərgidə iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Leyla Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
