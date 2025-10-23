İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Eşqi-nur sərgisində iştirak ediblər

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Şirvanşahlar sarayında təşkil olunan "Eşqi-nur" adlı sərgidə iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Leyla Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

