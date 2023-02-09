В Шуше пройдут дни кулинарии тюркских народов

В этом году в Шуше будут организованы мероприятия, посвященные обычаям и традициям народов тюркского мира.

В этом году в Шуше будут организованы мероприятия, посвященные обычаям и традициям народов тюркского мира.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном премьер-министром Али Асадовым плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Также запланированы мероприятия по презентации древних видов спорта тюркских народов, проведение дней кулинарии тюркских народов, организация поездок в Шушу путешественников, блогеров и других лиц, известных в сфере активного и культурного туризма.

В Шуше также будет проведен ряд международных мероприятий: конференций, научных семинаров и др., посвященных обычаям и традициям народов тюркского мира.