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В Шуше пройдут дни кулинарии тюркских народов

В Шуше пройдут дни кулинарии тюркских народов В этом году в Шуше будут организованы мероприятия, посвященные обычаям и традициям народов тюркского мира.
Kультурная политика
9 февраля 2023 г. 16:07
В Шуше пройдут дни кулинарии тюркских народов

В этом году в Шуше будут организованы мероприятия, посвященные обычаям и традициям народов тюркского мира.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном премьер-министром Али Асадовым плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Также запланированы мероприятия по презентации древних видов спорта тюркских народов, проведение дней кулинарии тюркских народов, организация поездок в Шушу путешественников, блогеров и других лиц, известных в сфере активного и культурного туризма.

В Шуше также будет проведен ряд международных мероприятий: конференций, научных семинаров и др., посвященных обычаям и традициям народов тюркского мира.

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Версия на английском языке Culinary days of Turkic peoples to be held in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada türk dünyası xalqlarının kulinariya günləri keçiriləcək

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