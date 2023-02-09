О нас

В Шуше пройдут Дни поэзии Вагифа

В Шуше пройдут Дни поэзии Вагифа В текущем году в Шуше планируется проведение литературно-художественных мероприятий с участием известных поэтов и писателей.
Kультурная политика
9 февраля 2023 г. 16:10
В Шуше пройдут Дни поэзии Вагифа

В текущем году в Шуше планируется проведение литературно-художественных мероприятий с участием известных поэтов и писателей.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном премьер-министром Али Асадовым плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

В июле-сентябре планируется проведение фестиваля.

Кроме того, в рамках Дней поэзии Вагифа ожидается проведение встреч поэтов стран-членов ТЮРКСОЙ, выставки, приуроченной к 190-летию Мир Мохсуна Навваба Карабаги, презентация книги-каталога "Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба Карабаги", организация литературного мероприятия "Меджлиси-унс".

Организаторами мероприятий выступают министерство культуры, союз писателей Азербайджана, специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şuşada Vaqif poeziya günləri keçiriləcək

Самое важное

HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi