В Шуше пройдут Дни поэзии Вагифа

В текущем году в Шуше планируется проведение литературно-художественных мероприятий с участием известных поэтов и писателей.

В текущем году в Шуше планируется проведение литературно-художественных мероприятий с участием известных поэтов и писателей.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном премьер-министром Али Асадовым плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

В июле-сентябре планируется проведение фестиваля.

Кроме того, в рамках Дней поэзии Вагифа ожидается проведение встреч поэтов стран-членов ТЮРКСОЙ, выставки, приуроченной к 190-летию Мир Мохсуна Навваба Карабаги, презентация книги-каталога "Коллекция оружия Мир Мохсуна Навваба Карабаги", организация литературного мероприятия "Меджлиси-унс".

Организаторами мероприятий выступают министерство культуры, союз писателей Азербайджана, специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.