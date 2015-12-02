​Комитет ЮНЕСКО не принял представленный Арменией "Традиционный групповой танец Кочери"

Представленный Арменией "Традиционный групповой танец Кочери" получил отрицательный отзыв по всем пяти требующимся критериям

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не принял представленный Арменией в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО номинационный файл "Традиционный групповой танец Кочери".

Как отметили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, с 30 ноября в столице Намибии городе Виндхук проходит 10-ая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках сессии с 1 декабря приступили к рассмотрению номинаций, представленных странами для включения в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

До этого Оценочный орган ЮНЕСКО просмотрел номинационные файлы и выразил мнение по каждому из представленных странами файлов.

Представленный Арменией "Традиционный групповой танец Кочери" получил отрицательный отзыв по всем пяти требующимся критериям.

Несмотря на попытки армянской делегации, комитет поддержал заключение Оценочного органа и принял решение вернуть номинационный файл Армении.

На проведенных с представителями стран-участниц встречах представленная в комитете азербайджанская делегация отметила о недопустимости присвоения и национализации Арменией "Традиционного группового танца Кочери" и заявила, что заключение Оценочного органа и соответствующее решение комитета в дальнейшем заставят Армению соблюдать требования Конвенции.