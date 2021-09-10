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Коллектив Nakhish принимает участие в XIX Международном фестивале в России

Коллектив Nakhish принимает участие в XIX Международном фестивале в России Азербайджанский Музыкальный коллектив «Nakhish» принимает участие в XIX Международном фестивале народного искусства и ремёсел «Садко» в России.
Kультурная политика
10 сентября 2021 г. 13:59
Коллектив Nakhish принимает участие в XIX Международном фестивале в России

Азербайджанский музыкальный коллектив "Nakhish" принимает участие в XIX Международном фестивале народного искусства и ремёсел "Садко" в России.

Как сообщает Report, фестиваль начался сегодня в Великом Новгороде.

Художественным руководителем коллектива от Азербайджана является автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссёр-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова.

"Садко" – это праздник, на котором представляются образцы национальной культуры разных народов мира. Участники фестиваля - фольклорные ансамбли, инструментальные, вокальные, хореографические коллективы, представляющие народную культуру в аутентичной и сценической формах из Азербайджана, России, Индии.

Фестиваль завершится 14 сентября.

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