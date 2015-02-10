Книга "Азербайджанская кухня" удостоилась награды

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Книга "Азербайджанская кухня" Таира Амирасланова и Лейлы Рахмановой, изданная британским издательским домом Saqi Books, была удостоена приза Gourmand World Cookbook Awards 2014 в категориях "Самая лучшая книга Восточной Европы" и "Самая лучшая кулинарная книга". Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Книга включает в себя более сотни рецептов азербайджанской кухни.