Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

Кинотеатр "Достлуг", о реставрации которого сообщалось в конце прошлого года, не получил положительного заключения на присвоение статуса исторического памятника.

Как стало известно Report, после осмотра здания специалисты пришли к выводу, что объект находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде сообщил, что, по итогам конкурса по восстановлению здания, оно не было признано историческим.

"Проводя конкурс, мы стремились привлечь внимание общественности и профессиональных архитекторов к этой теме. Однако результат показал, что здание не может быть оценено как исторический памятник", - сказал он.

Конкурс по реставрации здания был объявлен в декабре прошлого года, а его победители были названы в марте этого года.