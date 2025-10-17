Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Kультурная политика
    • 17 октября, 2025
    • 17:27
    Кинотеатр Достлуг признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Кинотеатр "Достлуг", о реставрации которого сообщалось в конце прошлого года, не получил положительного заключения на присвоение статуса исторического памятника.

    Как стало известно Report, после осмотра здания специалисты пришли к выводу, что объект находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.

    Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде сообщил, что, по итогам конкурса по восстановлению здания, оно не было признано историческим.

    "Проводя конкурс, мы стремились привлечь внимание общественности и профессиональных архитекторов к этой теме. Однако результат показал, что здание не может быть оценено как исторический памятник", - сказал он.

    Конкурс по реставрации здания был объявлен в декабре прошлого года, а его победители были названы в марте этого года.

    кинотеатр конкурс исторический памятник
    "Dostluq" kinoteatrının tarixi abidə statusu almasına müsbət rəy verilməyib, bərpaya yararsızdır - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    18:06

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    17:59

    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    17:38
    Видео

    Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:34

    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

    Внешняя политика
    17:32

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    17:27

    Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Kультурная политика
    17:26

    Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

    Энергетика
    17:23

    МВФ до конца года может одобрить новую программу stand-by по Армении на $175 млн

    В регионе
    Лента новостей