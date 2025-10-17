"Dostluq" kinoteatrının tarixi abidə statusu almasına müsbət rəy verilməyib, bərpaya yararsızdır - EKSKLÜZİV
- 17 oktyabr, 2025
- 16:59
Ötən ilin sonlarında restavrasiya ediləcəyi ilə gündəmə gələn "Dostluq" kinoteatrının tarixi abidə statusu almasına, həmçinin bərpa edilməsinə müsbət rəy verilməyib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, binaya baxış keçirildikdən sonra onun qəzalı vəziyyətdə və bərpaya yararsız olduğu qənaətinə gəlinib.
Binanın restavrasiya edilməsi istiqamətində ötən ilin dekabrında müsabiqə keçirilməsini və bu ilin martında qaliblərin açıqlandığını nəzərə alaraq "Report" Azərbaycan Memarlar İttifaqı ilə əlaqə saxlayıb.
Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri Elbay Qasımzadə binanın bərpası istiqamətində keçirilən müsabiqə barədə qeyd edib ki, yekun nəticədə binanın tarixi abidə kimi qiymətləndirilmədiyi görünür:
"Biz müsabiqə yolu ilə, bir növ, ictimai rəyi, peşəkar memarları mövzuya cəlb etmişdik və nəticə belə oldu ki, bina tarixi abidə kimi qiymətləndirilmir. Təqdim olunan layihələrə baxanda aydın görünür ki, orada binanın əvvəlki forması qoruyan, olduğu kimi saxlayan layihə yoxdur. Təyinatından tutmuş görünüşünə qədər hər bir detal dəyişdirilib. Yəni təqdim olunan layihələrin heç birində bərpa elementi yox idi. Bir sözlə, qənaət budur ki, "Dostluq" kinoteatrı tarixi abidə statusuna layiq deyil".
Məlumat üçün qeyd edək ki, "Dostluq" kinoteatrının bərpası üçün ötən il Azərbaycan Memarlar İttifaqı tərəfindən açıq müsabiqə elan olunmuşdu. Bu ilin martında müsabiqə başa çatmış və qaliblər elan olunmuşdu.