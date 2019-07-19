Министерство культуры: комплекс “Keшикчидаг” - государственный историко-культурный заповедник Азербайджана

Пещерно-храмовый комплекс “Keшикчидаг” является историко-культурным заповедником Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве культуры. Было подчеркнуто, что комплекс охватывает огромную территорию протяженностью до 25 км вдоль азербайджано-грузинской границы: "Он располагается в 75 км от Агстафы, в 28 км к северо-востоку от последнего населенного пункта. Пещерный комплекс на 750-950 метров возвышается над уровнем моря и охватывает отвесные скалы к югу и юго-востоку. На территории заповедника имеются до 70 природных и искусственных пещер, возраст которых достигает две тысячи лет. В пещерном комплексе среди непроходимых скал на высоте 11 метров располагается крепость, два албанских храма, построенных из камня и располагающихся друг от друга на расстоянии 1500 метров, святой источник “Гудрат булагы”, являющихся наследием времен огнепоклонников. В 3 км к югу от пещер обнаружены около 100 курганов, относящихся к позднему бронзовому – раннему железному векам. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2007 года комплекс пещер, охватывающих часть горной цепи Кешикчидаг на территории Агстафинского района, был объявлен государственным историко-культурным заповедником “Кешикчидаг”. С самого начала своей деятельности заповедник сотрудничает с Институт археологии и этнографии НАНА, Институтами археологии и искусства и Институт истории".

В Министерстве отметили, что в целях популяризации заповедника и удобства посетителей были проведены определенные работы: "Были установлены дорожные знаки, информационные табло о заповеднике. О Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" был снят документальный фильм "Каменные письмена древнего края". Помимо этого, в 2018 году были сделаны панорамные съемки, позволяющие совершить виртуальное путешествие по заповеднику, и размещены на сайт завопедника в разделе "Виртуальный Кешикчидаг"".