К 2040 году в Азербайджане оцифруют национальный кинофонд и телеархивы
Kультурная политика
- 14 января, 2026
- 17:11
К 2040 году в Азербайджане планируется цифровизация национального кинофонда, а также государственных телевизионных и радиoархивов.
Как сообщает Report, об этом говорится в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, планируется оцифровать не менее 60% национального кинофонда, а также не менее 50% государственных телевизионных и радиoархивов.
