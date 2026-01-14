К 2040 году в Азербайджане оцифруют национальный кинофонд и телеархивы

К 2040 году в Азербайджане планируется цифровизация национального кинофонда, а также государственных телевизионных и радиoархивов.

Как сообщает Report, об этом говорится в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, планируется оцифровать не менее 60% национального кинофонда, а также не менее 50% государственных телевизионных и радиoархивов.