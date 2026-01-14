Milli kino fondu, dövlət televiziya və radio arxivləri tam rəqəmsallaşdırılacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 14 yanvar, 2026
- 17:00
2040-cı ilə qədər milli kino fondu, dövlət televiziya və radio arxivlərinin tam rəqəmsallaşdırılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.
Məlumata əsasən, milli kino fondunun azı 60 faizinin, dövlət televiziya və radio arxivlərinin hər birinin isə azı 50 faizinin rəqəmsallaşdırılması planlaşdırılıb.
Bununla yanaşı sözügedən dövrdə mədəniyyət sahəsində dövlət informasiya resurslarının birləşdirilməsi və ya əlaqələndirilməsi, vahid kommunikasiya siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə "e-culture" platformasının yaradılmasının təmin edilməsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
17:17
Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı aparılan mənfi təbliğat barədə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaqMədəniyyət siyasəti
17:16
Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vururRegion
17:13
Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilərDaxili siyasət
17:10
Dünya Bankı və "Yaşıl Enerji Dəhlizi" birgə müəssisəsi əməkdaşlığın növbəti addımlarını razılaşdırıblarEnergetika
17:08
Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 98 min barel geri qalıbEnergetika
17:06
Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dilləri, türk dilləri və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaqMədəniyyət siyasəti
17:04
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaqMədəniyyət siyasəti
17:04
"Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlibFutbol
17:00