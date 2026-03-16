Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О кинематографии", направленные на привлечение иностранных продюсеров к производству фильмов в стране.

Как сообщает Report, согласно изменениям, будет возмещаться часть расходов, понесенных при создании иностранных и совместных фильмов на территории Азербайджана.

Порядок и условия компенсации определит орган, назначенный соответствующим органом исполнительной власти.

Ожидается, что нововведения позволят увеличить число международных и совместных кинопроектов, ускорить приток иностранного финансирования и технологий в киноиндустрию, а также усилить продвижение культурного потенциала Азербайджана на международном уровне.