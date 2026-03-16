    Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерам

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О кинематографии", направленные на привлечение иностранных продюсеров к производству фильмов в стране.

    Как сообщает Report, согласно изменениям, будет возмещаться часть расходов, понесенных при создании иностранных и совместных фильмов на территории Азербайджана.

    Порядок и условия компенсации определит орган, назначенный соответствующим органом исполнительной власти.

    Ожидается, что нововведения позволят увеличить число международных и совместных кинопроектов, ускорить приток иностранного финансирования и технологий в киноиндустрию, а также усилить продвижение культурного потенциала Азербайджана на международном уровне.

    Azərbaycanda xarici və birgə istehsal filmləri üzrə çəkilmiş xərclər qismən geri ödəniləcək
    Ilham Aliyev approves amendments on reimbursement of part of expenses for foreign film producers
