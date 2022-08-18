Ильхам Алиев: Муслим всегда с нами

"Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творч

"Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творчестве. И мы как Муслимом всю жизнь гордились и гордимся, так гордимся и сегодняшними нашими прекрасными исполнителями".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на торжественном вечере, посвященный 80-летию всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, организованный Фондом Гейдара Алиева в Бакинском концертном комплексе "Зеленый театр".

"Конечно, хотел бы особо поблагодарить наших дорогих, любимых гостей, которые прибыли из дружественных стран. Поблагодарить за то, что вы в этот день с нами, поблагодарить за вашу любовь, за ваши воспоминания о Муслиме, за ваше отношение. Сегодня незабываемый день. Мы, еще раз вспоминая нашего дорогого друга, брата, великого сына азербайджанского народа, говорим, что Муслим всегда с нами. И сегодня Нани ханым об этом спела. Уважаемый Вахтанг спел прекрасную песню, посвященную нашей стране, и изумительное попурри. И все наши исполнители, кто сегодня выступал, были вдохновлены образом Муслима. Дай Бог всем здоровья, всем странам, всем народам благополучия. Да здравствует Азербайджан! Спасибо", - отметил Ильхам Алиев.