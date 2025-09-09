ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского театра

    Kультурная политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:20
    Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

    Как сообщает Report со ссылкой на источники,  соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.

    Министерство культуры подтвердило данную информацию.

    Контракт с Ифтихаром Пириевым расторгнут в связи с достижением предельного возраста для трудовой деятельности.

