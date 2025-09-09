İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    İftixar Piriyev İrəvan Teatrının direktoru vəzifəsindən azad olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 sentyabr, 2025
    • 14:08
    İftixar Piriyev İrəvan Teatrının direktoru vəzifəsindən azad olunub
    İftixar Piriyev

    İftixar Piriyev İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru vəzifəsindən azad olunub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimli bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Mədəniyyət Nazirliyidən faktı "Report"a təsdiqləyiblər.

    İftixar Piriyevin əmək fəaliyyətinin son yaş həddinə çatmasına görə müqaviləsinə xitam verilib.

    teatr İftixar Piriyev direktor
    Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского театра

    Son xəbərlər

    14:28

    Paşinyan Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsələlər üzrə nümayəndəsinin ofisinə yeni rəhbər təyin edib

    Region
    14:28

    Şöbə müdiri: Azərbaycan Orta Dəhliz vasitəsilə bərpaolunan enerji keçidinə töhfə verərək inteqrasiyanı gücləndirəcək

    Daxili siyasət
    14:25

    Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"

    Biznes
    14:24

    BMTM nümayəndəsi: Dayanıqlı inkişaf üçün yalnız bərpaolunan enerji zonalarının yaradılması kifayət etmir

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Futbol
    14:22

    Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:19

    İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdir

    Xarici siyasət
    14:19

    Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Dəməşqdədir

    Digər ölkələr
    14:15

    ADSEA: Duz gölünə çirkab su axıdanlar cərimələnəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti