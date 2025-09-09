İftixar Piriyev İrəvan Teatrının direktoru vəzifəsindən azad olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 09 sentyabr, 2025
- 14:08
İftixar Piriyev İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru vəzifəsindən azad olunub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimli bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Mədəniyyət Nazirliyidən faktı "Report"a təsdiqləyiblər.
İftixar Piriyevin əmək fəaliyyətinin son yaş həddinə çatmasına görə müqaviləsinə xitam verilib.
