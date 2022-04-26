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Госслужба о пришедшем в запустение мавзолее Шейха Гейдара в Хызы

Госслужба о пришедшем в запустение мавзолее Шейха Гейдара в Хызы Историческое здание, которое предположительно является мавзолеем Шейха Гейдара, не включено в реестр недвижимых памятников истории и культуры, утвержденный в 2001 году.
Kультурная политика
26 апреля 2022 г. 10:34
Госслужба о пришедшем в запустение мавзолее Шейха Гейдара в Хызы

Историческое здание, которое предположительно является мавзолеем Шейха Гейдара, не включено в реестр недвижимых памятников истории и культуры, утвержденный в 2001 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенного Госслужбой мониторинга руины мавзолея Шейха Гейдара, расположенного в 3-4 км к северо-востоку от села Тыхлы Хызинского района, были зарегистрированы как нововыявленный памятник: "После выявления факта незаконных раскопок неизвестными на территории мавзолея, сотрудники Шабранского регионального отделения Госслужбы осмотрели территорию и приняли меры по предотвращению подобных посягательств".

Отметим, что в социальных сетях распространились фотографии пришедшего в запустение мавзолея Шейха Гейдара (отца шаха Исмаила Хатаи), расположенного в селе Тыхлы Хызинского района. Мавзолей находится в таком состоянии уже несколько лет.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti Şeyx Heydərin baxımsız vəziyyətdəki türbəsi ilə bağlı açıqlama verib

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