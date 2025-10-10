Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию "Азербайджанфильм"

До конца текущего года планируется открытие головного офиса Агентства кино Азербайджана в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства Рашад Азизов.

Он также отметил, что на данный момент ведется работа над проектом "КиноПарк" по возрождению киностудии "Азербайджанфильм".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.