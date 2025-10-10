Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию "Азербайджанфильм"

    Kультурная политика
    • 10 октября, 2025
    • 11:52
    Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию Азербайджанфильм

    До конца текущего года планируется открытие головного офиса Агентства кино Азербайджана в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

    Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства Рашад Азизов.

    Он также отметил, что на данный момент ведется работа над проектом "КиноПарк" по возрождению киностудии "Азербайджанфильм".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Kino Agentliyinin baş ofisi "Azərbaycanfilm" kinostudiyasına köçürülə bilər

