Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию "Азербайджанфильм"
Kультурная политика
- 10 октября, 2025
- 11:52
До конца текущего года планируется открытие головного офиса Агентства кино Азербайджана в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства Рашад Азизов.
Он также отметил, что на данный момент ведется работа над проектом "КиноПарк" по возрождению киностудии "Азербайджанфильм".
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
