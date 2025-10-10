İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Kino Agentliyinin baş ofisi "Azərbaycanfilm" kinostudiyasına köçürülə bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:26
    Kino Agentliyinin baş ofisi Azərbaycanfilm kinostudiyasına köçürülə bilər
    Rəşad Əzizov

    İlin sonunadək Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin (Kino agentliyi) baş ofisinin Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında açılması nəzərdə tutulur.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Agentliyin Baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.

    Onun sözlərinə görə, beləcə kino sənayesinin inkişafı ilə bağlı fəaliyyətlərin kinostudiyanın ətrafında formalaşan ekosistemlə birgə yürüdülməsi hədəflənir.

    Rəşad Əzizov həmçinin "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının dirçəldiməsi istiqamətində "KinoPark" layihəsi ilə bağlı işlərə start verildiyini və yaxın gələcəkdə bu müstəvidə mərhələli şəkildə kinostudiyanın dirçəldilməsinin mümkün olacağını bildirib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Kino Agentliyi "Azərbaycanfilm" Rəşad Əzizov
