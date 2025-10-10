Kino Agentliyinin baş ofisi "Azərbaycanfilm" kinostudiyasına köçürülə bilər
Mədəniyyət siyasəti
- 10 oktyabr, 2025
- 11:26
İlin sonunadək Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin (Kino agentliyi) baş ofisinin Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında açılması nəzərdə tutulur.
Bunu "Report"a müsahibəsində Agentliyin Baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.
Onun sözlərinə görə, beləcə kino sənayesinin inkişafı ilə bağlı fəaliyyətlərin kinostudiyanın ətrafında formalaşan ekosistemlə birgə yürüdülməsi hədəflənir.
Rəşad Əzizov həmçinin "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının dirçəldiməsi istiqamətində "KinoPark" layihəsi ilə bağlı işlərə start verildiyini və yaxın gələcəkdə bu müstəvidə mərhələli şəkildə kinostudiyanın dirçəldilməsinin mümkün olacağını bildirib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
