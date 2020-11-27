Глава Фонда Тюркской Культуры приняла участие на международном онлайн форуме

Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева приняла участие в международном онлайн Форуме, проводимом в Корее

На днях в Корее, в городе Йонджу в рамках проводимого фестиваля всемирного наследия ЮНЕСКО состоялся международный онлайн-форум и научная конференция на тему “Ценность человечества для устойчивого будущего”. Как сообщает Report, мероприятие организовано со стороны ЮНЕСКО, в том числе Национальной комиссией Республики Корея по делам ЮНЕСКО, Всемирным фондом конфуцианской культуры (WFCC) и Международной организацией народного искусства (IOV).

Мерприятия были посвящены определению глобальных ценностей c учетом культурных, региональных границ, межцивилизационных обменов и различных видов взаимодействия, предусматривающих ведение диалога между Востоком и Западом на темы языковедения, литературы, философии и религии.

В них приняла участие президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева.

В своем выступлении Гюнай Эфендиева отметила важную роль тюркоязычных народов в мировой истории и культуре, которых объединяют общие исторические корни, богатое наследие, язык, искусство, литература, традиции, национальные и духовные ценности. Президент Фонда подчеркнула, что общетюркская культура внесла большой вклад в мировую культуру, подарила миру гениальных личностей тюркоязычных народов – мыслителей, писателей, поэтов, ученых.

Гюнай Эфендиева сообщила, что возглавляемая ею организация была создана по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также отметила, что с прошлого года к организации присоединились Узбекистан и Венгрия. Предоставив информацию о деятельности Фонда, Г.Эфендиева рассказала о мероприятиях, проводимых с целью изучения, сохранения, продвижения культурного наследия Тюркского мира на международной арене.

Доводя до внимания, что одним из важных приоритетов Фонда является защита материального и духовного наследия Тюркского мира, Г. Эфендиева рассказала о культурном наследии Нагорного Карабаха, являющегося неотъемлемой частью не только Азербайджана, но и всего Тюркского мира в целом. Сообщив об уничтожении со стороны оккупантов расположенных в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах исторических, религиозных памятников, образцов архитектуры и искусства Азербайджана, Гюнай Эфендиева заявила, что возглавляемая ею организация всерьез обеспокоена нынешним состоянием разрушенного культурного наследия. В своем выступлении Г. Эфендиева продемонстрировала изданные под эгидой Фонда книги, наглядно показывающие ущерб, нанесенный памятникам культуры, а также передающие историческую правду о Карабахе.

Коснувшись имеющегося конструктивного сотрудничества между Фондом и Кореей, Гюнай Эфендиева отметила значимость дальнейшего расширения этих отношений. В то же время, президент Фонда подчеркнула важность налаживания взаимодействия с различными странами, находя общие точки соприкосновения.

В мероприятиях приняли участие министры культуры из различных стран, в том числе Кореи, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, королевства Бутан, руководители и представители авторитетных международных организаций, специалисты и ученые.

Мероприятия также продолжились показом интересных презентаций, музыкальными и сценическими постановками.