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Фуад Ахундов: Запреты на съемки в исторических местах Баку должны быть аннулированы

Фуад Ахундов: Запреты на съемки в исторических местах Баку должны быть аннулированы Все запреты на проведение съемок в Ичеришехер и других исторических местах города Баку должны быть аннулированы
Kультурная политика
29 февраля 2024 г. 13:02
Фуад Ахундов: Запреты на съемки в исторических местах Баку должны быть аннулированы

Все запреты на проведение съемок в Ичеришехер и других исторических местах города Баку должны быть аннулированы.

Об этом в интервью Report сказал исследователь в области истории и архитектуры Баку Фуад Ахундов.

Он отметил, что для проведения съемок в Старом городе ему приходилось обращаться за разрешением.

"Я сам там несколько раз проводил съемки, и каждый раз нужно получать чье-то разрешение. Дело даже не в деньгах, там лишь надо получить чье-то разрешение. Это просто постыдно. Наоборот, мы должны привлекать тех, кто хочет вести там съемки. Именно так обстоит дело во многих городах мира. Они сами поощряют делать снимки в исторических местах. Возьмем, к примеру, Тбилиси. Если вы планируете снимать в любом историческом месте города, вам не требуется получать разрешение от кого-либо", - сказал Ахундов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Axundov: Bakının tarixi yerlərində çəkilişlərə qadağalar aradan qaldırılmalıdır

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