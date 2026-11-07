Фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана" удостоен награды кинофестиваля "Коркут Ата"

Документальный фильм Атакана Кяркюклю "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана" был удостоен специальной награды жюри на VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата".

Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, где прошло мероприятие, награда была вручена творческой группе фильма на церемонии закрытия фестиваля.

Отметим, что картина исследует значение Азыхской пещеры, расположенной на юго-западе Азербайджана, в контексте возникновения человеческого вида и его дальнейшего расселения по планете. На основе 2D- и 3D-графики, анимации и экспертных мнений в ленте подробно раскрываются архитектура пещеры, история ее научного освоения и современное состояние.

В работе над фильмом приняли участие ведущие азербайджанские и зарубежные исследователи. Своими выводами об уникальности памятника поделились эксперт Центра археологических исследований MONREPOS Жоао Мануэль Маррейрос, профессор британского Даремского университета Пол Барри Петтитт, профессор Университета Виктории (Канада) Эйприл Ноуэлл и др.