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    "Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" filmi "Korkut Ata" festivalında mükafat qazanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 07 noyabr, 2026
    • 22:34
    Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi filmi Korkut Ata festivalında mükafat qazanıb

    Atakan Kərküklünün "Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" sənədli filmi VI "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalında jürinin xüsusi mükafatına layiq görülüb.

    "Report"un İstanbula ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, mükafat filmin yaradıcı heyətinə festivalın bağlanış mərasimində təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, filmdə Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Azıx mağarasının qədim tarixdəki yeri bütövlükdə insan növünün yaranması və planetə yayılması kontekstində araşdırılır.

    Sənədli filmdə Azıx mağarasının quruluşu, qədim insanlar üçün əhəmiyyəti, burada arxeoloji tədqiqatların başlanması və mağaranın hazırkı vəziyyəti ətraflı şəkildə işıqlandırılır.

    Azıx mağarası Film festivalı
    Foto
    Фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана" удостоен награды кинофестиваля "Коркут Ата"
    MiniBoss
    MiniBoss

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