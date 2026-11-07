"Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" filmi "Korkut Ata" festivalında mükafat qazanıb
Mədəniyyət siyasəti
- 07 noyabr, 2026
- 22:34
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Atakan Kərküklünün "Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" sənədli filmi VI "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalında jürinin xüsusi mükafatına layiq görülüb.
"Report"un İstanbula ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, mükafat filmin yaradıcı heyətinə festivalın bağlanış mərasimində təqdim olunub.
Qeyd edək ki, filmdə Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Azıx mağarasının qədim tarixdəki yeri bütövlükdə insan növünün yaranması və planetə yayılması kontekstində araşdırılır.
Sənədli filmdə Azıx mağarasının quruluşu, qədim insanlar üçün əhəmiyyəti, burada arxeoloji tədqiqatların başlanması və mağaranın hazırkı vəziyyəti ətraflı şəkildə işıqlandırılır.
Son xəbərlər
03:08
Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşfSağlamlıq
02:52
Video
Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
02:40
SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşübRegion
02:20
"Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edibFutbol
02:05
Video
ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıbDigər ölkələr
01:59
Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olubFormula 1
01:42
Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölübDigər ölkələr
01:17
Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıbDigər ölkələr
01:01
Polşada iki günlük matəm elan edilibDigər ölkələr