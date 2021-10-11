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Euronews посвятил репортаж поселку Лахидж

Euronews посвятил репортаж поселку Лахидж Телеканал Euronews снял репортаж, посвященный азербайджанскому поселку Лахидж, передает Report.
Kультурная политика
11 октября 2021 г. 23:18
Euronews посвятил репортаж поселку Лахидж

Телеканал Euronews снял репортаж, посвященный азербайджанскому поселку Лахидж, передает Report.

В материале отмечается, что уже несколько столетий Лахидж имеет репутацию города ремесленников. Город славится кожевенным делом и ковроткачеством. Но наибольшую известность ему принесли медники. Высокохудожественная медная посуда стала символом посёлка.

"Эта мастерская насчитывает 300 лет, - говорит медник Кеблейи Алиев, один из героев репортажа. - Она открылась в 1725 году и до сих пор действует. Мне сейчас 50 лет. Мои дети - это уже восьмое поколение, работающее здесь".

Euronews также показал процесс обработки меди и изготовления из него разных блюд и предметов. В репортаже подчеркивается, что столовая посуда, изготовленная в Лахидже, выставлена в самых известных музеях мира, в том числе в Лувре.

При этом, методы изготовления этих предметов фактически не меняются многие годы: "Зубило — это единственный инструмент, которым я пользуюсь. Я даже не наношу разметку узора карандашом. Я только представляю его в своем воображении перед чеканкой", - рассказывает чеканщик Хаджи Алиев.

По словам директора Лахиджского историко-краеведческого музея Камаля Алиева, у которого телеканал взял интервью, обработка меди в Лахидже насчитывает несколько столетий: "Мы точно знаем, что столовую посуду здесь делали уже в ХI веке. Кроме того, археологи обнаружили в разных частях страны медные монеты, отчеканенные в Лахидже в Средние века. Также известно, что в 1923 году в Лахидже насчитывалось 200 медных. мастерских".

В 2015 году искусство медников Лахиджа попало в Список ЮНЕСКО шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, указывает телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Euronews” telekanalı Lahıc qəsəbəsi barədə reportaj hazırlayıb

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