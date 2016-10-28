Эксперт: Азербайджан и Россию объединяет желание сохранить семейные и религиозные ценности

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан - важная страна, обладающая древними традициями и играющая значительную роль в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора российского научно-исследовательского института (НИИ) им. Д.С.Лихачева Евгений Бахревский на круглом столе "Культурные предпочтения и ценностные ориентиры молодёжи России и Азербайджана: современное состояние и меры государственной культурной политики" в Баку.

По его словам, России и Азербайджану сегодня следует искать сферы взаимопонимания на фоне непростых порой взаимоотношений.

Говоря о засилье западной культуры на постсоветском пространстве, замдиректора института указал на необходимость "соревноваться с тем, что производится и идет на Западе". "Надо конкурировать и создавать что-то свое", - добавил он.

В свою очередь доктор философии в области искусствоведения, доцент кафедры общественных наук Азербайджанского университета туризма и менеджмента Гюнай Гафарова отметила, что современные детские сады и учебные заведения должны учить детей как вести себя в социуме, так как сегодняшнее молодое поколение бывает зачастую эгоистичным.

"В Азербайджане с недавних пор преподаватели, педагоги пытаются приобщить детей к национальной и мировой культуре в игровой форме, что в свою очередь помогает пропаганде национально-культурных ценностей", - подчеркнула Г.Гафарова.

Она добавила, что современные дети мало читают, вследствие чего происходит сдвиг обучения в сторону визуального восприятия.

"Хочу также отметить, что среди детей в последние годы вырос интерес к национальному музыкальному наследию. Музыкальные школы республики полностью заполнены", - сказала эксперт, добавив также, что растет интерес молодых людей к национальному фольклору и мифологии.

Коснувшись темы развития и сохранения природного наследия, Г.Гафарова подчеркнула, что данная сфера перспективна с точки зрения развития туристического потенциала страны.

Ведущий научный сотрудник НИИ им. Д.С.Лихачева Татьяна Беспалова в своем выступлении отметила, что Азербайджан и Россию сближает тот факт, что в обеих странах есть тенденция к сохранению семейных и религиозных ценностей. "У нас общее историческое прошлое. Нам необходимо совместно осмыслить болевые точки в наших взаимоотношениях и попытаться выстроить долгосрочные связи с целью устранения проблем", - сказала она.

По ее словам, вопрос патриотизма играет очень важную роль с точки зрения культурной и национальной идентичности. "Однако здоровый патриотизм может перерасти в деструктивность, и с учетом этого важно быть аккуратным в воспитании молодежи. Проблема радикализма среди молодежи сегодня актуальна на всем постсоветском пространстве", - сказал Т.Беспалова.