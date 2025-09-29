Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    • 29 сентября, 2025
    • 14:14
    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Подход Азербайджана к восстановлению историко-культурных памятников на освобожденных территориях является поистине образцовым.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международных отношений Министерства культуры Фаррух Джумаев на панельной дискуссии "Политика ОТГ в сфере культуры, науки и парламентаризма в период глобальной неопределенности" в Баку.

    "Страна весьма чутко подходит к восстановлению историко-культурных, а также религиозных памятников. Это служит ярким подтверждением того, что мы глубоко ценим наше культурное наследие и историю", - отметил Джумаев.

    По его словам, отношения между тюркскими государствами основаны на культурной призме. "Президент Ильхам Алиев придает особое значение продвижению инициатив, основанных на глубоком культурном сотрудничестве в рамках ОТГ. В этом смысле у нас налажено тесное сотрудничество с рядом организаций, представляющих тюркские государства", - добавил представитель Минкультуры.

