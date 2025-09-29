İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Şöbə müdiri: Azərbaycan tarixi-mədəni və dini abidələrin bərpasına olduqca həssas yanaşır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 sentyabr, 2025
    • 13:34
    Şöbə müdiri: Azərbaycan tarixi-mədəni və dini abidələrin bərpasına olduqca həssas yanaşır
    Fərrux Cumayev

    Mədəniyyət türk dövlətləri arasındakı əlaqələrin əsas özəyidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Fərrux Cumayev Bakıda keçirilən "Qlobal qeyri-müəyyənlik dövründə mədəniyyət, elm və parlamentarizm sahəsində TDT siyasəti" adlı panel müzakirədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, mədəniyyət anlayışı, sadəcə, estetik gözəllik deyil, insanların bir-birini anlaması, əlaqələr qurması üçün çox ciddi bir vasitədir:

    "Türk dövlətləri arasında əlaqə məhz mədəni prizmaya əsaslanır. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı daxilində dərin mədəni əməkdaşlıqlara əsaslanan təşəbbüslərin irəliləməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu mənada, türk dövlətlərinin təmsil olduğu bir sıra təşkilatlarla geniş və sıx əməkdaşlıq əlaqələrimiz mövcuddur".

    Şöbə müdiri bildirib ki, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə tarixi-mədəni abidələrin bərpasına yanaşması əsl nümunədir:

    "Biz tarixi-mədəni, eləcə də dini abidələrin bərpasına olduqca həssas yanaşırıq ki, bu da ümumiyyətlə, mədəni keçmişə və tarixə həssaslığımızın bariz göstəricisidir".

    TDT Mədəniyyət Nazirliyi Türk Dövlətləri Təşkilatı Beyin mərkəzləri
    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе
    Jumayev: Azerbaijan takes a sensitive approach to restoring monuments in Karabakh

    Son xəbərlər

    14:40

    Aİ-nin Bakıdakı səfiri Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır

    İKT
    14:34
    Foto

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    14:30

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    14:28

    "BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    14:26
    Foto

    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    14:26

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    14:20

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    14:17
    Foto

    Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti