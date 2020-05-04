Проект "Строки памяти" стартовал в странах СНГ

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К 75-летию Победы Межпарламентская Ассамблея СНГ запускает специальный проект "Строки памяти" - серию роликов с поэтическими видеопосланиями от стран Содружества. В каждом из роликов посвященные войне стихи национальных поэтов вместе с парламентариями читают ветераны, известные писатели, актеры, музыканты, спортсмены, журналисты и студенты стран Содружества. Присоединиться к акции может каждый.

Как сообщает Report, проект, инициированный Молодежной межпарламентской ассамблеей стран СНГ, поддержала Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

От Азербайджанской Республики участие в проекте приняли народный артист Азербайджана, дирижер Ялчин Адигезалов, депутат Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев и олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе Намик Абдуллаев. Вместе они прочитали стихотворение Сулеймана Рустама "Клятва", написанное в 1941 году.

"Проект Молодежной ассамблеи не случайно получил такой живой отклик в странах Содружества. В нем заложены важные для всех наших государств ценности. Великий подвиг советского народа, в тяжелейшей борьбе в едином строю завоевавшего Победу над фашизмом - это наше общее достояние и слава, общая память и боль, наше главное наследие. Важно и то, что "Строки памяти" также позволят самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о выдающихся современниках из стран Содружества",— отметил Генеральный Секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Он выразил надежду на то, что к проекту присоединятся жители разных стран, в первую очередь - молодые, и начатая парламентариями СНГ поэтическая эстафета памяти будет продолжена.

Поддержать международную акцию, начатую парламентариями СНГ, может каждый

Для этого нужно прочитать на камеру стихотворение национального поэта о Великой Отечественной войне (на русском языке) и разместить видео в Instagram, добавив хештег#строкипамятиСНГ. При этом участник акции может направить «вызов» другому человеку, указав его аккаунт в описании под публикацией поста с видео.

В ответ на «вызов» следующий участник акции также размещает видео с поэтическим посланием под хештегом #строкипамятиСНГ и передает поэтическую эстафету далее.

Напомним, 2020-й год объявлен в странах СНГ Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.