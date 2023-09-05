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Делегация минкультуры посетила памятник Низами Гянджеви в Китае

Делегация минкультуры посетила памятник Низами Гянджеви в Китае Делегация министерства культуры Азербайджана посетили в Китае памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Kультурная политика
5 сентября 2023 г. 11:50
Делегация минкультуры посетила памятник Низами Гянджеви в Китае

Находящаяся с визитом в Китайской Народной Республике (КНР) делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли провела встречу с министром культуры и туризма этой страны Ху Хэпином.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

После встречи делегация министерства культуры посетила памятник всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, установленному в пекинском парке Чаоян.

Отметим, что делегация Министерства культуры Азербайджанской Республики 3-9 сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

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Версия на английском языке Delegation of Azerbaijani Ministry of Culture visits Nizami Ganjavi's bust in China
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyəti Çində Nizami Gəncəvinin büstünü ziyarət edib

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