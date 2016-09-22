Членам Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца присвоены почетные звания - СПИСОК

22 сентября, 2016 20:36

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий членам Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанской национальной музыкальной культуры почетные звания Азербайджанской Республики присваиваются следующим членам Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова: "Заслуженный деятель искусств" Атаеву Фахреддину Гахраман оглу "Заслуженный артист" Алиеву Тельману Адиль оглу Асадову Чингизу Эйнулла оглу Губадову Джейхуну Шахбала оглу Шахмурадовой Нигяр Огтай гызы Шахмурадовой Виктории Александровне Талыбзаде Хураман Самедага гызы.





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