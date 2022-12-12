Бюльбюльоглу станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ в Ташкенте

Народный артист Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выступит на концерте в Ташкенте. Он будет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ, который пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках XV Форума творческой и научной

Народный артист Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выступит на концерте в Ташкенте. Он будет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ, который пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции Содруджества.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистана, оркестр был создан в 2007 году при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

За дирижерский пульт встанут народный артист России Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его туркменский коллега Расул Клычев.

Напомним, XV Форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ будет проходить до 14 декабря. Его участники - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.

Тема форума - "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".

Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006 года стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ.