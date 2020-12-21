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Назван бюджет на культуру и искусство в 2021 году

Назван бюджет на культуру и искусство в 2021 году Стала известна сумма выделенных из госбюджета средств на культуру, искусство, информацию, физкультуру, молодежную политику и другие сферы деятельности
Kультурная политика
21 декабря 2020 г. 13:25
Назван бюджет на культуру и искусство в 2021 году

Стала известна сумма выделенных из госбюджета средств на культуру, искусство, информацию, физкультуру, молодежную политику и другие сферы деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год.

Государственный бюджет на следующий год предусматривает выделение 418 169 237 манатов на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие сферы деятельности, относящиеся к ним, в том числе 177 486 278 манатов на сферы культуры и искусства, 67 482 949 манатов на телевидение, радио и издательское дело, 53 958 941 манат на физическую культуру и молодежную политику, а на предприятия и мероприятия, относящиеся к культуре, искусству, информации предусмотрено выделение средств в размере 119 241 069 манатов.

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Версия на азербайджанском языке 2021-ci ilin mədəniyyət və incəsənət xərclərinin məbləği açıqlanıb

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