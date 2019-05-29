Бари Алибасов: Азербайджан становится одним из центров мировой культуры и спорта

"Азербайджанскому народу трудно что-то пожелать, потому что это - счастливый народ. У них все есть и все хорошо и сами умеют все делать и умеют жить и радоваться жизни".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заслуженный артист России Бари Алибасов на торжественном приеме по случаю Дня Республики и 100-летия органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

"Я очень близок с азербайджанским народом, азербайджанским менталитетом, азербайджанской культурой. Мы много раз бывали в Азербайджане, сам Гейдар Алиев нас принимал, лично встречал. Это лучшие воспоминания в моей жизни.

А еще в советское время, скажу по секрету, мы из Азербайджана еду возили в Саратов. Это была единственная республика в СССР, где было много еды. Так что благодаря Азербайджану жизнь была прекрасна", - отметил Б.Алибасов.

Говоря о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА, Алибасов заявил, что Азербайджан становится одним из центров мировой культуры и спорта:

"Азербайджан становится одним из центров культуры, потому что в Азербайджане проходит все, начиная с Евровидения, заканчивая мировыми спортивными событиями. Очень хорошо, что Азербайджан не делит своих друзей ни географически, ни национально и всегда открыт для всех. Баку - очень открытый город. За последние годы он стал совершенно другим - современным и очень динамичным. Замечательно, что есть Азербайджан - прекрасная страна с прекрасными талантливыми людьми".

Игбал Рустамов