В пяти районах Баку и Абшерона возникнут перебои с водоснабжением
Инфраструктура
- 06 октября, 2026
- 17:08
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В ряде районов Баку и на некоторых территориях Абшеронского района временно возникнут перебои с водоснабжением.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Водоснабжение крупных городов", это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.
Перебои затронут Бинагадинский, Сабунчинский, Хазарский, Сураханский и Пираллахинский районы Баку.
Подача питьевой воды будет восстановлена к утру 7 октября.
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