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    В пяти районах Баку и Абшерона возникнут перебои с водоснабжением

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 17:08
    В пяти районах Баку и Абшерона возникнут перебои с водоснабжением

    В ряде районов Баку и на некоторых территориях Абшеронского района временно возникнут перебои с водоснабжением.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Водоснабжение крупных городов", это связано с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.

    Перебои затронут Бинагадинский, Сабунчинский, Хазарский, Сураханский и Пираллахинский районы Баку.

    Подача питьевой воды будет восстановлена к утру 7 октября.

    Перебои с водоснабжением
    Bakının 5 rayonunun və Abşeronun bir hissəsində su kəsiləcək
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