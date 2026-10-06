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    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов

    Экология
    • 06 октября, 2026
    • 17:53
    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов

    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Халиг Мирзаев.

    Он отметил, что в рамках проекта "Охрана джейранов на территории Азербайджанской Республики, их реинтродукция и восстановление исторических ареалов" на территорию национального парка было выпущено 33 головы джейранов, и в настоящее время их численность с учетом естественного прироста достигла 100 голов:

    "В рамках данного проекта, начатого с 2010 года, по сей день из Ширванского национального парка было взято 450 голов джейранов и реинтродуцировано в различные территории".

    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов
    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов
    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов

    национальные парки джейраны
    Фото
    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb
    Фото
    Seven gazelles released into Aggol National Park
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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