В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Халиг Мирзаев.

Он отметил, что в рамках проекта "Охрана джейранов на территории Азербайджанской Республики, их реинтродукция и восстановление исторических ареалов" на территорию национального парка было выпущено 33 головы джейранов, и в настоящее время их численность с учетом естественного прироста достигла 100 голов:

"В рамках данного проекта, начатого с 2010 года, по сей день из Ширванского национального парка было взято 450 голов джейранов и реинтродуцировано в различные территории".