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    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb

    Ekologiya
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb

    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Xaliq Mirzəyev bildirib.

    O qeyd edib ki, "Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası" layihəsi çərçivəsində milli parkın ərazisinə 33 baş ceyran buraxılıb və hazırda onların sayı təbii artımla birlikdə 100 başa çatıb.

    "2010-cu ildən başlanılmış bu layihə çərçivəsində bu günədək Şirvan Milli Parkından 450 baş ceyran götürülərək müxtəlif ərazilərə reintroduksiya olunub".

    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb
    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb
    Ağgöl Milli Parkına 7 baş ceyran buraxılıb
    Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti Milli parklar
    Foto
    В Аггёльский национальный парк выпущено 7 голов джейранов
    Foto
    Seven gazelles released into Aggol National Park
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