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    В Польше задержан 19-летний молодой человек за угрозы взорвать ж/д вокзал и школу

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 17:26
    В Польше задержан 19-летний молодой человек за угрозы взорвать ж/д вокзал и школу

    В Польше задержан 19-летний молодой человек, угрожавший взорвать школу и железнодорожный вокзал в Познани.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF24.

    Отмечается, что в конце сентября он отправил на электронные адреса нескольких учреждений письма с угрозами использования взрывчатых веществ. В письмах он угрожал взорвать железнодорожный вокзал, школу и т.д. В одном из писем выдавая себя за ученика школы, угрожал взорвать себя с помощью взрывных устройств в одном из классов. В следующем письме, используя другие данные, он угрожал взорвать главный вокзал и железнодорожные платформы.

    "За отказ от реализации угроз он требовал 300 тыс. злотых (свыше $77 тыс.) наличными, которые должны были быть оставлены в чемодане в парке в познанском Стшешине", – сообщили в полиции.

    Правоохранители тщательно проверили школу, вокзал и указанные перроны и не обнаружили в этих местах никаких взрывных устройств. Также не было необходимости проводить эвакуацию учеников или жителей.

    Эксперты из Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью установили адрес проживания автора писем, и при обыске в его доме изъяли электронные устройства, на которых нашли отправленные письма. Молодому человеку предъявили обвинение в ложной тревоге, за что ему сейчас грозит 8 лет лишения свободы.

    Угроза взрыва Полиция Польша
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    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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