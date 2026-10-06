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    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 17:40
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара.

    Как сообщает Report, лорд Анас Сарвар передал главе государства письмо Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернема. Он подчеркнул, что Премьер-министр придает большое значение динамично развивающемуся на протяжении многих лет сотрудничеству с нашей страной.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за письмо.

    Лорд Анас Сарвар сказал, что Соединенное Королевство намерено расширять сотрудничество с нашей страной.

    Подчеркнув, что между Азербайджаном и Соединенным Королевством сложилось активное сотрудничество, Президент Ильхам Алиев отметил, что с момента восстановления независимости наши страны на протяжении многих лет являются близкими партнерами.

    В ходе беседы с удовлетворением было напомнено о состоявшемся несколько дней назад визите в нашу страну государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства лорда Вернона Коакера, а увеличение за последнее время числа официальных визитов различного уровня из Королевства в Азербайджан было расценено как показатель стратегической важности двусторонних отношений.

    Было затронуто значение состоявшегося в Баку 8-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, отмечено, что это создало хорошую возможность для обсуждения вопросов, касающихся многих областей двусторонней экономической повестки.

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в энергетической, торгово-экономической сферах, в области бизнеса, безопасности, оборонной промышленности, дата-центров, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, образования и других направлениях.

    6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев Азербайджано-британские отношения
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