Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой
- 06 октября, 2026
- 17:43
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Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой.
Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с послом Израиля в Баку Роненом Краусом.
Посол был проинформирован о масштабах существующей минной проблемы в Азербайджане и о ходе гуманитарных мероприятий по разминированию, проводимых для устранения этой проблемы.
Также состоялся обмен мнениями о возможностях израильской поддержки деятельности Азербайджана по разминированию, перспективах сотрудничества, вопросах применения передовых технологий и инновационных решений в процессе разминирования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.