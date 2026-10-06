Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой.

Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с послом Израиля в Баку Роненом Краусом.

Посол был проинформирован о масштабах существующей минной проблемы в Азербайджане и о ходе гуманитарных мероприятий по разминированию, проводимых для устранения этой проблемы.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях израильской поддержки деятельности Азербайджана по разминированию, перспективах сотрудничества, вопросах применения передовых технологий и инновационных решений в процессе разминирования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.