Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 17:43
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой

    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой.

    Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с послом Израиля в Баку Роненом Краусом.

    Посол был проинформирован о масштабах существующей минной проблемы в Азербайджане и о ходе гуманитарных мероприятий по разминированию, проводимых для устранения этой проблемы.

    Также состоялся обмен мнениями о возможностях израильской поддержки деятельности Азербайджана по разминированию, перспективах сотрудничества, вопросах применения передовых технологий и инновационных решений в процессе разминирования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Ронен Краус Государство Израиль
    Фото
    Azərbaycan və İsrail mina təhlükəsi ilə mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Israel mull co-op in combating landmine threat
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей