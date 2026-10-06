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    Азербайджан, Узбекистан и Турция провели совместные учения спецназа

    Армия
    • 06 октября, 2026
    • 17:21
    Азербайджан, Узбекистан и Турция провели совместные учения спецназа

    С участием спецназа Азербайджана, Узбекистана и Турции проведены многонациональные совместные учения Сил специального назначения "Вечное братство – V".

    Об этом Report сообщили из Министерства обороны.

    В учениях, состоявшихся в Узбекистане, азербайджанские военнослужащие достойно представили нашу страну, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки и профессионализма.

    В ходе учений, цель которых состояла в укреплении безопасности и стабильности в регионе, а также развитии военного сотрудничества, основное внимание было уделено обмену опытом между подразделениями специального назначения братских стран и повышению слаженности при планировании и проведении совместных операций.

    В соответствии с планом, участники отработали задачи по ведению боевых действий в горной местности и населённых пунктах, проникновению в тыл условного противника, выполнению разведывательно-поисковых задач, захвату важных объектов, освобождению заложников в ходе антитеррористических операций и охране стратегических объектов, в дневное и ночное время были выполнены стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, снайперских винтовок и специальных средств.

    Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекпер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом мероприятия вместе с руководством учений, высоко оценил навыки и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.

    В заключение состоялась церемония награждения группы военнослужащих, отличившихся при выполнении поставленных задач, было сделано фото на память.

    Азербайджан, Узбекистан и Турция провели совместные учения спецназа
    Азербайджан, Узбекистан и Турция провели совместные учения спецназа
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
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