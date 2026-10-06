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    Нефть марки Brent подешевела на более чем 2% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 17:42
    Нефть марки Brent подешевела на более чем 2% - ОБНОВЛЕНО

    Нефть марки Brent в ходе вечерних торгов подешевела на 2,21%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена одного барреля нефти данной марки cоставила $98,14.

    В то время нефть марки WTI подешевела на 1,68%, до $87,93 за баррель.

    Нефть умеренно подорожала во вторник после заметного снижения днем ранее на данных об увеличении поставок топлива с Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,58%) до $100,90 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,51%), до $89,89 за баррель.

    Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler. Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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