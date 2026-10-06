В Британии задержали еще одного человека из-за инцидента вблизи авиабазы США

В Великобритании полиция по борьбе с терроризмом задержала 22-летнего мужчину в связи с инцидентом, произошедшим вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что он является гражданином Великобритании, и задержан в Вестминстере по подозрению в подготовке террористических актов.

Отметим, что 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений. Спустя некоторое время они были отпущены под залог, хотя изначально их подозревали в нарушении законов о взрывчатых веществах и о терроризме. В связи с этим все стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 были выведены с авиабазы "Фэрфорд" и возвращены в Соединенные Штаты.