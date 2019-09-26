​Азербайджан представит отчет Генассамблее ЮНЕСКО

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное итогам 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев сказал, что в ноябре Азербайджан представит Генассамблее ЮНЕСКО отчет по итогам проведенной в Баку 1-10 июля 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А.Гараев поблагодарил президента Ильхама Алиева от имени Оргкомитета: "Президент наградил членов Оргкомитета и проявивших активность в мероприятии людей. Важность этой сессии для Азербайджана в том, что город Шеки был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это наряду с победой Азербайджана, также является его ответственностью".

По словам министра, были силы, не желающие проведения сессии в Баку: "Однако мы добились проведения сессии в Баку. Армения всеми силами старалась помешать этому, однако восторжествовала справедливость, и мероприятие прошло в Азербайджане на высоком уровне".

А.Гараев сказал, что Азербайджан с большой чуткостью относится к памятникам, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: "До этой сессии в Список Всемирного наследия были включены Ичеришехер, Гобустан и Девичья башня. Прибывшие на сессию гости увидели с какой ответственностью мы относимся к Ичеришехер".