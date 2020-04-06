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Азербайджан и Турция подали заявку на внесение балабана в список ЮНЕСКО

Азербайджан подал заявку на внесение балабана в список ЮНЕСКО

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Турция подала заявку на включение в список ЮНЕСКО четырех объектов нематериального культурного наследия. 

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah, такое заявление сделало министерство культуры и туризма Турции. 

Отмечается, что один из них является национальным, остальные три -  многонациональными.  

В виде многонациональных заявок предложены чайная культура; Балабан, совместно с Азербайджаном (мастерство изготовления духовых инструментов и искусство исполнения).

Также анекдоты Ходжы Насреддина представлены в сотрудничестве с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. 

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