Азербайджан будет представлен на IV Культурном фестивале этноспорта

3 октября в Стамбуле стартует IV Культурный фестиваль этноспорта.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие пройдет в Международном аэропорту имени Ататюрка при организационной поддержке Всемирной конфедерации этноспорта.

На фестивале примут участие 16 стран, Аргентина присоединится в качестве гостя.

В мероприятии Азербайджан представит делегация Государственной пограничной службы (ГПС) и кавалерийская команда на карабахских скакунах.

В то же время ансамбль танца ГПС представит на фестивале композицию "Карабахские скакуны и азербайджанское келагаи".

Здесь будут представлены национальные блюда Азербайджана, Афганистана, Грузии, Туркменистана, Нигерии, Судана, Казахстана, Марокко, Кот-д'Ивуара, Палестины, Ирака, Узбекистана, Пакистана, Румынии и Зимбабве.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 традиционным видам спорта, в том числе стрельбе из лука, конным скачкам. Около тысячи спортсменов будут бороться за золотые медали в разных категориях.

Мероприятие завершится 6 октября.

Вусаля Аббасова