Азербайджанский фильм "Последний" будет представлен на Роттердамском международном кинофестивале

Документальный фильм Sonuncu ("Последний"), снятый Baku Media Center и студией "Салнамефильм" при поддержке Минкультуры, включен в официальную программу 50-го международного Роттердамского кинофестиваля

Документальный фильм Sonuncu ("Последний"), снятый Baku Media Center и студией "Салнамефильм" при поддержке Министерства культуры Азербайджана, включен в официальную программу 50-го международного Роттердамского кинофестиваля (2-6 июня 2021 года).

Как сообщает Report, кинокартина режиссера Фариза Ахмедова будет представлена в разделе Short & Mid-length ("Короткий и средний метраж").

Фильм рассказывает о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году в результате повышения уровня воды в Каспийском море некогда оживленный Кюрдили стал непригодным для проживания. Большая часть населения покинула остров. Отрезанный от газа, электричества и практически обезлюдевший остров стал пустынным, природа и животные одичали, дома разрушились. Последним обитателем Кюрдили стал 68-летний Виталий, который умирает вместе с островом.

Главный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов. Оператором фильма стал приглашенный из Польши кинооператор Матеуш Чухновский.

Отметим, что международный Роттердамский кинофестиваль считается одним из самых авторитетных киноконкурсов в мире. Фестиваль категории "А" находится в одном ряду с Каннским, Венецианским, Берлинским, Локарнским и другими крупными фестивалями Европы.

Краткая информация о фильме, трейлер и фотографии уже размещены на официальном сайте фестиваля .

Тот факт, что мировая премьера фильма Sonuncu состоится именно на международном Роттердамском кинофестивале, эксперты оценивают как одно из важных событий в истории азербайджанского кино последних лет.

Отметим, что кинорежиссер Фариз Ахмедов в настоящее время является директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Его фильмы были представлены и удостоены наград на ряде международных фестивалей.